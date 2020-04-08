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Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении подписал ряд законов

Президент Армении Армен Саркисян 8 апреля подписал закон «О внесении дополнения в закон “О рекламе”», закон «О внесении изменения и дополнения в закон "Об энергосбережении и возобновляемой энергетике"», закон «О внесении изменений в закон "Об общественных организациях"».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян также подписал законы «О внесении изменения в закон “О лицензировании”», «О внесении изменения в закон "О государственных пошлинах"», «О внесении изменений в закон "О валютном регулировании и валютном контроле"», «О внесении изменения в закон "О рынке ценных бумаг"», «О внесении изменения в закон "О платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях"», «О внесении изменений в Налоговый кодекс», «О внесении изменений в закон “О Центральном банке Республики Армения”», «О внесении изменения в закон “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"», «О внесении изменения в закон "О примирителе финансовой системы”».


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