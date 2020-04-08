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В результате применения механизма фиксации телефонных звонков пока нет самоизолированных

В результате применения механизма фиксации телефонных звонков пока нет самоизолированных

Система фиксации телефонных звонков с целью скорейшего поиска контактеров зараженных коронавирусом людей начала действовать с 7 апреля, пока нет самоизоляции. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал советник коменданта, вице-премьера Тиграна Авиняна Баграт Бадалян, отвечая на вопрос о том, сколько людей после принятия соответствующего закона были изолированы в результате применения этого инструмента.

«Система начала действовать вчера. И еще нет самоизолированных. Мы ожидаем, что сегодня у нас будут люди, которые изолируются» - сказал Бадалян.

Он напомнил, что данные, согласно закону и решению правительства, будут уничтожены в двухнедельный срок после окончания чрезвычайного положения.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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