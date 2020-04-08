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Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски

Автопроизводитель BMW будет выпускать медицинские маски

Германский производитель автомобилей BMW сообщил, что готов приступить к выпуску медицинских масок. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Оливер Ципсе (Oliver Zipse) в среду, 8 апреля, на встрече с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder) в Мюнхене.

"Таким образом мы будем активно работать над устранением глобального дефицита", - отметил Ципсе. "Очень скоро мы сможем производить несколько сотен тысяч масок в день. Это послужит как защите наших сотрудников, так и снабжению общественности", - добавил глава автопроизводителя, сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche welle

В BMW уже пообещали закупить необходимое для производства оборудование.


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БелТА


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