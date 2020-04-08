В Литве продлили карантин из-за коронавируса до 27 апреля

Правительство Литвы продлевает карантин из-за пандемии коронавируса еще на две недели – до 27 апреля,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik Литва.

"Карантинный режим был введен в республике с 16 марта на две недели из-за угрозы распространения COVID-19. Затем власти увеличили этот срок до 13 апреля. На заседании в среду кабмин рассмотрел возможность продления карантина. Было решено увеличить его срок до 24.00 27 апреля", - пишет Sputnik.

Также, по данным агентства, правительство подтвердило, что во время пасхальных выходных, с 20.00 10 апреля до 20.00 13 апреля, будет ограничен въезд в города и поселки страны. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что если после пасхальных выходных число зараженных коронавирусом не увеличится, то правительство упростит условия карантина и позволит малому бизнесу работать в соответствии с требованиями безопасности.

В Литве коронавирусом заражены 912 человек. С начала пандемии восемь человек выздоровели, 15 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.