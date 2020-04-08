12 человек прошли онлайн-тестирование Covid-19 Armenia, 4 теста оказались положительными

Согласно приложению Covid-19 Armenia, 1500 человек, прошедших онлайн-тест оценки состояния здоровья, находились в красной зоне, 12 человек прошли тестирование, у 4 был диагностирован коронавирус. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал советник коменданта, вице-премьера Тиграна Авиняна Баграт Бадалян.

“Приложение Covid-19 Armenia имеет уже около 40 тысяч загрузок, в рамках которых 240 000 людей провели онлайн-тест. Около 1500 человек оказались в красной зоне, путем интервью были выделены 31 человек. Из этих 31 уже протестированы 12, у 8 были отрицательные результаты, у 4 - положительные, остальные еще ждут”, - сказал Бадалян.

Скачивание приложения не обязательно для всех, оно по добровольному принципу.

Приложение Covid-19 Armenia создано в Армении и является результатом работы армянских специалистов. Самый важный пункт приложения - медицинское тестирование пользователя. В результате ответов на ряд вопросов система оценивает состояние здоровья человека и при необходимости советует предпринять необходимые шаги. Кроме того, с пользователями, оказавшимися в зоне риска, вступают в контакт эпидемиологи комендантуры и проводят интервью, в результате которого определяют, нуждается ли человек в дальнейшем медицинском обследовании. Covid-19 Armenia многофункциональна и включает в себя также и последние новости о наших действиях по борьбе с коронавирусом, советы как избежать заражения в различных ситуациях, последнюю статистику, связанную с коронавирусом и т. д.

По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении зарегистрировано 881 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 9 случаев смерти. 4 571 тестов с отрицательным результатом. Число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 27, число вылечившихся - 114 человек, фактическое лечение получают 758 пациентов.