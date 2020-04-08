Все возрастные чемпионаты Европы по баскетболу отменены

Состоялось заседание Центрального совета ФИБА-Европа, в ходе которого было принято решение отменить все чемпионаты Европы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация баскетбола Армении. Учитывая ситуацию, создавшуюся во всей Европе в результате пандемии и здоровье и безопасность игроков, тренеров и болельщиков, совет ФИБА решил отменить все возрастные чемпионаты Европы ФИБА, которые должны пройти этим летом.

Напомним, что Национальная сборная Армении собиралась принять участие в чемпионате Европы 2020 года среди малых стран, а женская сборная Армении до 18 и 16 лет, а также мужская сборная до 16 лет - в чемпионатах Европы дивизиона “С”.