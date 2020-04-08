Давайте помогать друг другу, быть ответственными и дисциплинированными: видеообращение коменданта

Вице-премьер, комендант режима чрезвычайного положения Тигран Авинян выступил с видеообращением и призвал граждан помогать друг другу, быть ответственными и дисциплинированными.

Как передает «Арменпресс», Авинян в своем послании отметил, что в рамках борьбы с эпидемией в эти дни государственная система работает со сверхнапряжением.

“Посредством полноценной мобилизации мы делаем все возможное и невозможное, чтобы обеспечить безопасность и здоровье всех. Однако из всего этого мы можем выйти победителями только и только в том случае, если проявим наше исключительное качество сплоченности, единения и солидарности в трудные моменты.

Давайте помогать друг другу, быть ответственными и дисциплинированными. Оставайтесь дома, соблюдайте правила гигиены. Если у вас есть симптомы болезни - высокая температура, кашель, затрудненное дыхание, немедленно обратитесь к врачу. Уверен, что мы вместе преодолеем все испытания”, - сказал Авинян.

По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении зарегистрировано 881 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 9 случаев смерти. 4 571 тестов с отрицательным результатом. Число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 27, число вылечившихся - 114 человек, фактическое лечение получают 758 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.