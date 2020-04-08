Власти Испании рассказали о возвращении страны к нормальной жизни

Власти Испании надеются, что страна может постепенно начать возвращаться к нормальной жизни после 26 апреля, заявила официальный представитель правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро.

"Начиная с 26 апреля граждане смогут начать возвращаться к нормальной жизни", - заверила Монтеро в интервью телеканалу Antena 3. При этом ранее премьер Испании Педро Санчес не исключил, что режим повышенной готовности может быть продлен и после 26 апреля, однако ограничительные меры как в отношении населения, так и экономической деятельности будут постепенно смягчаться.

Парламент страны 9 апреля должен вновь продлить действие режима повышенной готовности, введенный 14 марта. На этот раз до 26 апреля.

По словам Монтеро, с конца апреля люди вернутся "на улицы и площади", хотя и с "четкими инструкциями", которые разработает правительство согласно указаниям экспертов. Завершение карантина будет "контролироваться, чтобы не было неожиданных пиков возобновления заражений", пояснила она. "Мы дадим четкие инструкции, что люди могут, а чего не могут делать", - пообещала министр.