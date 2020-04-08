Театр им. Станиславского онлайн показывает свои лучшие спектакли, вышедшие из репертуара

15:29, 8 Ապրիլ, 2020

Русский драматический театр им. К. С. Станиславского, как и ряд других культурных учреждений, с целью приобщения зрителей к театральному искусству представляет на онлайн площадке ряд своих постановок. На официальной странице театра в Facebook размещены спектакли, которых уже нет в репертуаре.

Как передает «Арменпресс», 26-го марта был показан спектакль Г. Горина “Поминальная молитва”, 2 апреля спектакль А. Островского “На всякого мудреца довольно простоты”, 9 апреля театр в режиме он-лайн представит спектакль Ж. Брикера и М. Ласега “Ах, эти французские трюки”, 13 апреля - Э. де Филиппо “Филумена Мартурано”. Автор постановок - Александр Григорян, режиссер видеозаписи - Гаяне Аракелян.

В беседе с нами директор театра Марианна Мхитарян сообщила, что видеозаписи остаются доступны и после показа. “Думаю, в эти дни, когда жизнь действительно меняется, нужно как-то пересмотреть и работу театров. Необходимо иметь видеозаписи всех спектаклей. Обычная съемка одной или двумя камерами не совсем соответствует современным требованиям, и это является большим препятствием не только для нас, но и для зрителей. Речь и о Русском, и о других театрах. Это вопрос будущего, и эти дни всем нам бросают новые вызовы, дают новые идеи развития”, - отметила Мхитарян.

Говоря об ожидаемых премьерах, директор театра выразила надежду, что после устранения ограничений, царящих в стране, они завершат репетиции новых спектаклей. “Планируется дебют одной из молодых постановщиц Дианы Бабаян. Она окончит Ереванский государственный институт театра и кино и в нашем театре поставит спектакль “Варшавская мелодия”. Приглашенный режиссер Гор Маргарян ставит “Гардению”, художественный руководитель театра Карен Нерсисян скоро начнет работу над спектаклем “Вишневый сад”. На 21 - 22 апреля на нашей маленькой сцене мы планировали премьеру спектакля Достоевского “Бедные люди” в постановке Манвела Хачатряна”, - рассказала Марианна Мхитарян.

Театр имеет и другие программы. Возможно, на онлайн-платформе будут показаны интересные проекты, возможно поэзия, возможно репетиции спектаклей, постановки и т. д. “Наша аудитория может ждать новостей. Мы работаем и с нетерпением ждем, когда театр вновь откроет свои двери перед театралами, у которых будет возможность посмотреть новые спектакли”, - отметила директор театра и добавила, что на странице театра в Facebook есть новая рубрика - “Хранилище”, в рамках которого программы Первого канала “За кулисами”.

В виртуальном пространстве наблюдается большая активность зрителей. В ближайшее время планируются и новые рубрики, викторины.

Анжела Амбарцумян