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В Армении 290 000 граждан выдан кредитный отпуск: Пашинян

В Армении 290 000 граждан выдан кредитный отпуск: Пашинян

В  Армении в течение объявленного чрезвычайного положения около 290 000 граждан был предоставлен кредитный отпуск в размере 9,3 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“На сегодняшний день около 290 000 граждан Армении выдан кредитный отпуск в размере 9,3 млрд драмов. Кредитный отпуск предоставлен и 5 300 юридическим лицам в размере 15,4 млрд драмов”, - отметил Пашинян.

С целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса в Армении с 16 марта по 14 апреля объявлено чрезвычайное положение. Действует режим строгих ограничений как в отношении некоторых видов деятельности, так и в отношении свободного передвижения. В этих условиях банки и различные финансовые организации объявили о предоставлении кредитных отпусков на один или на два месяца.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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