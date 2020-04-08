На контрольно-пропускных пунктах Арцаха продезинфицировано около 430 транспортных средств

429 транспортных средств, въехавших в Республику Арцах из Республики Армения, на контрольно-пропускных пунктах подверглись обязательной дезинфекции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“4, 5 и 6 апреля подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах на контрольно-пропускных пунктах были подвергнуты обязательной дезинфекции 429 транспортных средств, въехавших из Республики Армения в Республику Арцах (пассажирские и грузовые). С 09:00 5 апреля до 09:00 6 апреля, продезинфицировано 148 транспортных средств, из которых на контрольно-пропускном пункте “Агавно” - 38, на контрольно-пропускном пункте “Хндзореск” - 60, а на контрольно-пропускном пункте “Хархахут” - 50 транспортных средств. С 09:00 6 апреля до 09:00 7 апреля, продезинфицировано 147 транспортных средств, из которых на контрольно-пропускном пункте “Агавно” - 38, на контрольно-пропускном пункте “Хндзореск” - 61, а на контрольно-пропускном пункте “Хархахут” - 48 транспортных средств. С 09:00 7 апреля до 09:00 8 апреля, продезинфицировано 134 транспортных средств, из которых на контрольно-пропускном пункте “Агавно” - 104, на контрольно-пропускном пункте “Хндзореск” - 10, а на контрольно-пропускном пункте “Хархахут” - 20 транспортных средств”, - сообщили из штаба.

Лилит Демурян