Число выздоровевших от коронавирусной болезни в Иране увеличилось на 2 773 человека

Согласно статистическим данным число выздоровевших от коронавирусной болезни в Иране за минувшие сутки увеличилось на 1 997 и составило 64 586 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

По последним данным, число погибших от коронавируса в Иране увеличилось на 121 человек, общее число смертности - 3 993, выздоровели 29 812 человек.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года, и с тех пор она распространилась в 204 странах мира. 11 марта эпидемия коронавируса Всемирной организацией здравоохранения была признана пандемией.