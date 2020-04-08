Акоп Аршакян в стране видит потенциал производства аппаратов искусственной вентиляции легких

Армения ведет определенные работы по созданию производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Государство работает над этим проектом, над тем как продвигать его.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Мы сейчас работаем над проектом, который четко смодулирует, как нам двигаться вперед, вначале в проекте, потом и на производстве, и кто это сделает. Мы попытаемся сделать это, применяя конкурентные механизмы, но также должны учитывать, что у нас нет слишком много времени. И если нужно будет быстро находить решения, мы найдем их. В ближайшие дни у нас уже будут решения. Думаю, есть потенциал для производства аппаратов искусственной вентиляции легких”, - сказал министр.

Он отметил, что вопрос клинических испытаний и сертификации является задачей проектирующих компаний. Для сертификации и клинических испытаний медицинского оборудования обычно требуется достаточно много времени и средств. “Но мы должны учитывать, что в мире сейчас - вакуум, спрос на такие устройства в десятки раз превышает имеющиеся производственные мощности.

Ранее министр сообщил, что они хотят получить информацию от тех инженерных организаций в Армении, которые могут поделиться своим опытом, сообщить, имеют ли они опыт производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Он призвал предоставить эту информацию по электронной почте.

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении на данный момент имеет 10 восстановленных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые оно готово предоставить Министерству здравоохранения.