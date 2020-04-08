О земле, о крестьянине и о коронавирусе

Несколько лет назад я беседовала с высокопоставленным чиновником в сфере сельского хозяйства. Он почти разгневанно жаловался, едешь в самое отдаленное горное селение, видишь, что крестьяне собрались группами и заняты беседой. Заметив тебя, собираются вокруг и начинают жаловаться - рабочих мест нет, не знаем, на что жить, молодые по этой причине покидают село. И так далее и тому подобное. Вот если бы в селе было бы хоть одно производство, ну, пусть не производство, а хотя бы один цех, работали бы, жили бы.

И невольно, грешно говорить, у тебя на лице появляется улыбка. Если вы живете в селе, значит, должны жить на сельскохозяйственные работы, а земля лежит под ногами, какое производство, какой цех?

Такое мышление укрепилось у основной части жителей наших сел. В чем причина – в советской пропаганде, в проводимаой этой страной политике?

И из-за повсеместного “отсутствия” работы в селах, земля осталась необработанной. К тому же, в Армении, в этой каменистой стране, каждая пядь которой должна была быть на вес золота. Не будем забывать, в каком географическом положении наша страна, кто наши соседи, кто друзья, и сколько времени в году могут оставаться закрытыми внешние дороги нашей страны.

В последнее время статистика говорила почти о 40% пахотных земель страны, которые не обработаны. И если мы не обрабатываем свои земли, то любой разговор о продовольственной безопасности будет и останется всего лишь разговором. В конце концов, продовольственная безопасность за счет чего? Импорта, за счет продукции других стран? Когда ты сам обладаешь производственным потенциалом и не используешь его. К тому же мы же находимся в состоянии необъявленной войны…

Этого было мало, а сейчас еще и коронавирус. Сегодня мы говорим об эпидемии, о ее влиянии на здоровье людей, а также о системе здравоохранения страны. Лишь после завершения эпидемии мы увидим, что она сделала с нашей экономикой. В этом случае уже придется заговорить о продовольственной безопасности.

Сейчас, когда нашим трудовым мигрантам больше нет места в других странах, когда они повсеместно возвращаются на родину, и когда наше правительство, сознавая ряд вызовов, с которыми мы должны столкнуться в ближайшее время, предпринимает шаги для развития сельского хозяйства, и кажется, что коронавирус, как следствие, может сделать хоть что-то хорошее. Наша земля найдет своего сеятеля и больше не будет бесхозной.

Потому что условия, которые предлагает наше правительство крестьянским хозяйствам, мягко говоря, еще надо поискать. Они просто говорят людям: мы сделаем для тебя все, основную часть рисков твоего дела возьмем на себя, выделим материальные средства, предоставим технические средства, дадим привилегии, предоставим их в качестве помощи, сделаем все это, только ты оставайся на своей земле. И стоя на своей земле, будь рядом со своей семьей, и больше не смотри в сторону разных “россий”.

Гоар Сардарян

Газета “Айастани Анрапетутюн”