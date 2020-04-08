Военно-промышленный комплекс работает в полную силу

Военно-промышленный комплекс Армении работает на полную мощность. С Министерством обороны было подписано множество договоров, и сотрудники должны быть вовлечены в производственные процессы. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Военно-промышленный комплекс работает со всей своей силой и мощью. Это одна из экономических сфер, которая по решению коменданта составляет исключение, и заводы в рамках своих заказов продолжают осуществлять все работы. Сейчас мы вступили в активную фазу, уже подписано множество договоров с Министерством обороны, и сотрудники должны быть вовлечены в производственные процессы”, - представил министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.