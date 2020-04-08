Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс. Умерли 63 человека. ТАСС
13:20, 8 Апрель, 2020
Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 1175 (15,7%) и составляет 8672 человека в 81 регионе.
Выздоровели на данный момент 580 человек, 63 умерли, сообщили в среду в оперативном штабе по бoрьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.
"За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России - 63", - уточняется в сообщении штаба.
Согласно данным штаба, число зараженных в Москве выросло на 660, до 5 841.
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