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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс. Умерли 63 человека. ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тыс. Умерли 63 человека. ТАСС

Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ выросло за последние сутки на 1175 (15,7%) и составляет 8672 человека в 81 регионе.

Выздоровели на данный момент 580 человек, 63 умерли, сообщили в среду в оперативном штабе по бoрьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

"За сутки выписаны с выздоровлением 86 человек. Выздоровевших за весь период - 580. За сутки умерли пять пациентов. За весь период по России - 63", - уточняется в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, число зараженных в Москве выросло на 660, до 5 841. 


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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