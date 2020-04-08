Абоненты мобильной связи Ucom воспользуются инструментами дистанционного обучения

www.zoom.us www.armedu.am С сегодняшнего дня по 31 мая сего года абоненты постоплатных тарифных планов Универсал, Универсал Плюс, а также всех тарифных планов услуги u Предоплатная мобильной связи Ucom воспользуются некоторыми сайтами и приложениями дистанционного обучения, не платя при этом за объем использованного интернета. В их число входят сайти приложение Zoom, приложения Skype, Viber, а также WhatsApp, сайти ряд других вебсайтов.

Это осуществляется в рамках корпоративной социальной ответственности компании Ucom и сотрудничества с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, целью которого является содействие в распространении дистанционного обучения по всей территории Армении.

«Компания Ucom придает очень важное значение качественному образованию, и в эти дни многие из наших сотрудников добровольно помогают школьникам из регионов страны эффективно организовывать процесс дистанционного обучения. Благодаря данному предложению, кстати, даже абоненты предоплатных тарифных планов u1000 и u1500 всего за 1000 или 1500 драмов получают столько же возможностей для дистанционного обучения и общения, сколько абоненты других тарифных планов. В Ucom мы осознаем, что сейчас, как никогда прежде, люди должны продолжать обучение в режиме онлайн и поддерживать связь со своими близкими и коллегами, поэтому мы и приняли это клиентоориентированное решение», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Отметим также, что в эти дни предоплатные SIM-карты мобильной телефонной связи от Ucom с установленным тарифным планом u Простой можно приобрести из действующих киосков «Аймамул» и всех отделений «Айпост». При приобретении карты необходимо предоставить удостоверяющий личность документ и заплатить 1000 драмов, которые будут полностью перечислены на счет абонента. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нужно перейти на один из тарифных планов услуги u Предоплатная, набрав соответствующий код активации: код *254# для выбора тарифного плана u1000, код *251# для перехода на тарифный план u1500, код *252# для u2000, либо код *253# для перехода на тарифный план u3000. Кстати, после активации SIM-карты можно будет управлять услугами Ucom посредством мобильного приложения Ucom и кодами активации.