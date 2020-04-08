В условиях чрезвычайного положения и ограничения на свободное передвижение, оборот электронной торговли в Армении почти утроился.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, представив данные, полученные с разных платформ.

“Мы получаем данные различных платформ электронной торговли. Оборот электронной торговли в Армении почти утроился. Это говорит о том, что продавцы, применяющие онлайн-платформы и онлайн-технологии, смогли организовать свою торговлю. По разным оценкам оборот онлайн-денежных средств на разных площадках умножился в разы”, - сказал министр.

По мнению Аршакяна, это позитивный сдвиг. Он считает, что это стимул для развития безналичной онлайн-торговли с использованием высоких технологий. Правительство Армении и ранее говорило о развитии безналичной торговли.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.