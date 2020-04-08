Трамп: в США в ближайшее время произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ

Президент Дональд Трамп пообещал во вторник, что американские компании произведут в ближайшие недели 110 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы в лечении больных COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. Как передает русская служба «Голоса Америки», президент сказал об этом во время ежедневного пресс-брифинга рабочей группы по коронавирусу, который прошел сегодня в Белом доме.

В данный момент, по словам Трампа, федеральное правительство располагает 8675 аппаратами ИВЛ, которые в ближайшее время будут направлены в распоряжение штатов, которые в них сейчас более всего нуждаются. Еще 110 000 аппаратов будут доставлены на места в ближайшие недели.

«Я не думаю, что они нам понадобятся, - заявил президент, имея в виду аппараты ИВЛ, - Однако они будут нужны нам в будущем, и мы также сможем помочь другим странам, которые нуждаются в аппаратах ИВЛ».

По официальным данным, по состоянию на вечер вторника около 400 000 американцев заразились COVID-19, из них более 12 000 человек умерли.