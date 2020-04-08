Азербайджан пытается диктовать Грузии свои “правила игры”

Согласно данным информационного сайта ekhokavkaza, Минобороны Грузии сообщило, что у шести сотрудников службы обслуживания Национальной гвардии была подтверждена инфекция коронавирусом. Первичным источником инфекции стал родственник одного из инфицированных, который приехал из Азербайджана.

С середины февраля 2020 г. проблемы эпидемии COVID-19 подвергли сферу здравоохранения Азербайджана коллапсу и в настоящее время в медучреждениях есть проблема не только нехватки персонала и оборудования, но и дефицита лекарств первой необходимости. Населению большинства районов Азербайджана медицинское обслуживание почти не доступно. Большинство из них пешком ходят в близлежащие медицинские учреждения, а нехватка медикаментов на местах - обычное явление. Большинству населения медицинская помощь недоступна, так как у них нет денег на оплату врачам. Инфраструктура здравоохранения в Азербайджане крайне ограничена. Системы мотивации и обеспечения медицинского персонала неполноценны, и даже ведущие врачи и санитары имеют неполную противоэпидемическую подготовку.

До принятия двустороннего решения о закрытии границ Азербайджан-Грузия 14 марта 2020 г., власти Азербайджана молча позволяли, чтобы их инфицированные граждане (и не только граждане Азербайджана) беспрепятственно пересекали границу и попадали на территорию Грузии, преследуя, по меньшей мере, две цели: вывоза инфицированных граждан с территории Азербайджана и ослабления экономики Грузии. Что в дальнейшем предоставит Азербайджану возможность выступать в различных сферах экономики Грузии в качестве диктующего “правила игры” и создать более благоприятные условия для развития азербайджанского бизнеса на территории Грузии.