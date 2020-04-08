Адвокаты Кочаряна по вопросу меры пресечения в его отношении подали жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 8 апреля сказал адвокат Кочаряна Айк Алумян, отметив, что в создавшейся эпидемиологической ситуации Роберт Кочарян не может находиться под арестом, так как он находится в возрастной уязвимой группе. “Мы уже предпринимаем различные шаги, в том числе информируем международные структуры, новая жалоба представлена в Европейский суд, в эту структуру постоянно направляется определенная информация”, - сказал Алумян.

Кроме того, адвокат 7 апреля направил письмо и председателю суда общей юрисдикции Еревана, напомнив о решении ВСС от 9 июля 2018 года о том, что для рассмотрения ходатайств установлены сжатые процессуальные сроки. Из-за плохого самочувствия судьи Анны Данибекян ходатайство по делу Роберта Кочаряна не обсуждалось с 17 марта.

Защитники также находятся в постоянной связи с омбудсменом и требуют решения данного вопроса.