Камо Ованнисян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков
12:10, 8 Апрель, 2020
Защитник национальной сборной Армении по футболу Камо Оганесян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.
8-го апреля в 20:00 по ереванскому времени Камо Оганесян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.
Футболист играл во всех возрастных сборных Армении. В Национальной сборной выступает с 2012 года. В течение своей спортивной карьеры выступал на чемпионатах Армении, Беларуси и Казахстана. В составе сборной провел около 50 матчей.
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