Камо Ованнисян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков

Защитник национальной сборной Армении по футболу Камо Оганесян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА.

8-го апреля в 20:00 по ереванскому времени Камо Оганесян в прямом эфире ответит на вопросы болельщиков.

Футболист играл во всех возрастных сборных Армении. В Национальной сборной выступает с 2012 года. В течение своей спортивной карьеры выступал на чемпионатах Армении, Беларуси и Казахстана. В составе сборной провел около 50 матчей.