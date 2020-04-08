Мобильная лаборатория Covid-19 обеспечит точность исследования на 99% в течение 5 часов

Под руководством начальника военно-медицинского управления ВС Армении полковника Саака Оганяна 8 апреля состоялось совещание специалистов ВС Армении и ВС РФ, прибывших в Армению.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“В ходе совещания было проведено планирование работ, обсуждены технические вопросы, уточнен состав обучающейся группы. Мобильная лаборатория для исследования заражения Covid-19, доставленная в Армению, начнет работать 8 апреля в 14:00 в Ереване и готова будет принимать первые образцы, обеспечивая в течение 5 часов 99% точность. Отбор проб будут проводить специалисты ВС Армении, а исследование специалисты ВС РФ”, - написала Степанян.

В рамках двустороннего сотрудничества между Вооруженными силами Республики Армения и Российской Федерации, согласно договоренности министров обороны Республики Армения и РФ - Давида Тонояна и Сергея Шойгу, для содействия организации противоэпидемических мероприятий, а также передачи опыта и практических знаний в Армению 7 апреля прибыла команда специалистов Вооруженных сил РФ.

Она оснащена мобильной лабораторией и системой отбора проб с возможностью проведения исследований инфекции COVID-19. Под распоряжением Министерства обороны эти системы позволят проводить исследования в Вооруженных силах Армении и личного состава 102-й российской военной базы в Республике Армения.