В Арцахе зафиксирован один случай заражения коронавирусом: село Мирик самоизолировано

Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения Республики Арцах, число граждан, имевших возможные контакты с жителем села Мирик, зараженного новым коронавирусом, составляет 20, однако жители села, исходя из соображений безопасности, полностью самоизолировались.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

“Состояние здоровья инфицированного гражданина оценивается как стабильное, на данный момент нет ничего тревожащего. Из Министерства здравоохранения Республики Арцах сообщают, что не у кого из них нет особых симптомов инфекции, их состояние здоровья круглосуточно контролируется врачами. ГНКО “Центр эпидемиологии и гигиены” раздало жителям села Мирик дезинфекционные материалы и принадлежности гигиены. Из Минздрава также сообщают, что на данный момент в медучреждениях нет изолированных граждан из села Мирик или из других сел”, - говорится в сообщении штаба.

Информационный штаб Арцаха вновь призывает следить лишь за официальной информацией, представленной посредством Информационного штаба межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса, сформированной в Республике Арцах.