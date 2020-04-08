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Рейтинговые турниры Олимпиады в Токио завершатся в июне 2021 года

Рейтинговые турниры Олимпиады в Токио завершатся в июне 2021 года

Розыгрыш квот XXXII летних Олимпийских игр в Токио завершится в июне 2021 года.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Международный олимпийский комитет. Международные федерации по тем или иным видам спорта могут изменить сроки квалификационных турниров, но не могут провести их позже, чем в указанный МОК срок - июнь 2021 года.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио будут отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, и после предложения премьер-министра Бах дал свое согласие на перенос игр на год. Олимпийские игры сохранят свое название – “Токио-2020”.


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БелТА

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