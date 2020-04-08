Если такая статистика продолжится, значит, мы преодолели пик коронавируса: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся статистики подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении. Как передает «Арменпресс», премьер-министр на своей странице в Facebook, отметил, что сохраняется осторожный оптимизм․

“Сегодня у нас 28 новых случаев коронавируса из 311 тестов. Выздоровели 27 человек. Общее число выздоровевших - 114, в больницах находятся – 758 пациентов. Около 90% пациентов даже не температурят. В целом мы сохраняем осторожный оптимизм. Если эта статистика продолжится, значит мы преодолели пик коронавируса и пик был 31 марта”, - написал премьер.

Он также сообщил, что в Армении 8 апреля зарегистрирован 9-й случай смерти от коронавирусной болезни.

“К сожалению, утром скончался 93-летний пациент с онкологией. В крайне тяжелом состоянии находятся 8 пациентов”, - отметил Пашинян.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.