Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 881, выздоровели еще 27 человек

В Армении зарегистрировано 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении зарегистрировано 881 подтвержденных случаев коронавируса, зарегистрировано 9 случаев смерти. 4 571 тестов с отрицательным результатом. По состоянию на 11:00 8 апреля в Армении число выздоровевших от коронавирусной болезни пациентов увеличилось на 27, число вылечившихся - 114 человек, фактическое лечение получают 758 пациентов.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.