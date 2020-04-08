В США за прошедшие сутки зафиксирован рекордный показатель смертности от коронавируса

В США за сутки из-за коронавируса погибли 1 736 человек, что является самым высоким показателем смертности с момента вспышки инфекции.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Исследовательский университет Джона Хопкинса.

Самый высокий показатель смертности до этого был зафиксирован 4 апреля – 1 344 смертей. Смертность от коронавируса в США превысила 12 000 человек. Самый высокий показатель смертности от вируса зафиксирован в Нью-Йорке, здесь скончались 4 009 человек. Нью-Йорк считается центром инфекции в США.

Общий показатель инфицирования коронавируса в США составил более 400 000 человек, более 20 тысяч выздоровели.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года, и с тех пор она распространилась в 204 странах мира. 11 марта эпидемия коронавируса Всемирной организацией здравоохранения была признана пандемией.