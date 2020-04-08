Мобильная лаборатория из РФ позволит в ВС Армении ежедневно проводить 100 ПЦР анализов

7 апреля российским самолетом в Армению была доставлена мобильная лаборатория, позволяющая ежедневно проводить 100 ПЦР анализов (метод полимеразной цепной реакции - ПЦР). Комплекс с подвижной лабораторией для исследований инфекции COVID-19 и системой дезинфекции имеет возможность развернуться и выполнять поставленную задачу в течение 45 дней без контакта с внешним окружением. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, опубликовав репортаж “Зинуж”.

Две мобильные системы с 8 апреля начнут службу в Вооруженных силах. Одна из них является пробоотборником, она обойдет все воинские части Вооруженных сил, военные объекты и произведет все необходимые действия. Система ежедневно может проводить большое количество тестов.

В Армению прибыли и российские партнеры по противоэпидемической службе. Опытные специалисты вместе с группами Военно-медицинской и радиационной химической биологической защиты Армении в воинских частях армянской армии и в дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе проведут работы по выявлению и предотвращению эпидемии. Такое оборудование активно функционировало и сегодня продолжает применяться при противоэпидемических мероприятиях в России, Италии и Сербии.

Ранее Шушан Степанян сообщала, что в рамках двустороннего сотрудничества между Вооруженными силами Республики Армения и Российской Федерации, согласно договоренности министров обороны Республики Армения и РФ - Давида Тонояна и Сергея Шойгу, для содействия организации противоэпидемических мероприятий, а также передачи опыта и практических знаний в Армению прибыла команда специалистов Вооруженных сил РФ.