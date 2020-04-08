Imagine, there’s no newsroom… От нового коронавируса к новой неопределённости

Если бы не было средств массовой информации, интернета и телекоммуникаций, могло бы показаться, что постиндустриальное человечество вернулось в глубокое средневековье. Вернее, в то состояние средневековья, при которомперемещение человека было ограничено его местомобитания(во многих случаях, его домом) Несколько месяцев назад, никто даже в самом ужасном кошмаре не мог представить, что будничное словосочетание «социальная дистанция» будет в реальной жизни описывать асоциальный разрыв обычных человеческих отношений.

Эпидемия нового коронавируса оказалась своего рода стресс-тестом не только для государств, здравоохранения, экономики, но и для прессы. Мы оказались в эпохе новых неопределённостей, и поиск решения этого уравнения со многими неизвестными день ото дня становятся более сложным. Анализы и исследования даже самых разрекламированных футурологов мира, пожалуй, нуждаются в пересмотре. Эпидемия коронавируса развеяла то своеобразное интеллектуальное заблуждение, что даже в обстоятельствах существующих вызовов можно с определённой долей вероятности предвидеть будущее.

Конечно, медицинская наука рано или поздно найдёт эффективное средство борьбы с COVID-19. Образно говоря, лекарство для борьбы с новым коронавирусом будет найдено быстрее, чем мы думаем, но позднее, чем мы все хотим.

Сейчас время не подводить итоги и давать уроки, а извлекать уроки. С точки зрения будущего новостной журналистики, однако, можно сделать некоторые предварительные наблюдения по поводу пост-эпидемического периода. Спустя какое-то времяпоследствия «коронаэпидемии» повлияют на ежедневную деятельность средств массовой информации, и круг влияния будет включать как сферу производства и потребления контента, так и экономические модели, а также управление человеческими ресурсами. Для ряда ветвей информационной индустрии могут возникнуть серьёзнейшие вызовы, для других (например, радио и телевидение) может начаться второй «золотой век». Сегодня ни у кого нет готовых формул, и представляемые тезисы являются приглашением начать обсуждение относительно будущего.

No news is good news

Сегодня средства массовой информации наводнены известиямио пандемии коронавируса. Неконтролируемое потребление новостей на эту тему достигает таких объёмов, что угрожает ослабить душевный иммунитет человека. Исходя из этой обеспокоенности, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал обращаться к информации максимум два раза в день. Фактически, для эпидемии коронавируса наиболее применима крылатая фраза о том, что отсутствие новостей, само по себе, - хорошая новость.

Однако для средств массовой информации это не единственная хорошая новость.Средства массовой информации производили новости и во время мировых войн, и в другие периоды не менее серьёзных потрясений. Журналисты вновь доказали, что подготовлены к переменам, что ритм работы в чрезвычайных ситуациях для них привычен. И сейчас многочисленные профессионалы заняты рассказыванием историй о постигшей мир эпидемии – от передовой борьбы с болезнью, до домашних кабинетов.

Во многих государствах мира одной из самых подготовленных к удалённой работе ветвей были средства массовой информации. Многие из наших коллег в этой сложной ситуации показали простые, доходящие до гениальности, решения по быстрому ориентированию. Если в прошлом удалённая работа считалась монополией фрилансеров, то в условиях пандемии, она становится обычной нормой жизни. Сказанное отныне касается не только уже имеющих определённый опыт работы «по удалёнке» интернет-изданий, но и других сфер традиционной журналистики, от печатной до вещательной.

Это преобразование, с одной стороны, является следствием быстрого технологического прогресса, с другой –ограничения свободного передвижения и социальных контактов. Для создания журналистского контента сегодня отсутствуют монополии, при помощи новых смартфонов возможно создать аудио-визуальное содержание такого качества, которое сопоставимо даже с продуктом, произведённым на профессиональной технике всего несколько лет назад. Традиционные средства массовой информации же более не ограничены в использовании тех форматов создания содержания, к которым прежде обращались только в случаях крайней необходимости (например, видео-конференции, видеозапись телезвонков и так далее), так же как лидеры стран G-20 больше не обязаны собираться на саммит, если его можно провести в режиме телеконфренции.

Пандемия стала катализатором развития тенденций, которые в прошлом уже просматривались. Однако не замедлится ли эта предсказанная инерция от наступающей экономической неопределённости?

Выбор итальянского врача, экономические вызовы, человеческий капитал и технологии

Звучащие предсказания о всемирном экономическом будущем и вероятное замедление экономической активности могут нанести болезненный удар по экономическим возможностям и финансовой устойчивости средств массовой информации.В краткосрочной перспективе всё это может не стать серьёзным вызовом, однако яснее ясного, что в условиях углубляющейся общественной и экономической тревоги средства массовой информации также будут нести серьёзные экономические потери.

Ещё непонятно, что будет с традиционными источниками доходов средств массовой информации, неясно как изменится конъюнктура рекламных рынков. Эти преобразования нанесут болезненный удар журналистской «золотой середине», поскольку крупные мировые игроки имеют больше ресурсов, чтобы противостоять возможным шокам, а малые акторы: блогеры, влогеры и подкастерыи без того действуют при наличии ограниченных ресурсов.

Часть средств массовой информации будет вынуждена найти новые источники дохода в условиях сжимающихся возможностей.

В то же время длительный опыт удалённой работы может поставить под вопрос необходимость содержания офисов, осуществления связанных с этим расходов. Кончается ли эпоха больших ньюзрумов, уступая место редакциям, имеющим минимально необходимую загруженность, которые можно обслуживатьограниченными расходами. И не приближается ли для медиа менеджеров тот день, когда для спасения средств массовой информации предстоит принять вынужденное тяжёлое решениев вопросе управления человеческими ресурсами, в точности тем же методом, который, согласно средствам массовой информации, применяют врачи переполненной больницы для спасения человеческой жизни.

В любом случае, либерализация технических требований в отношении содержания приведёт к такой ситуации, когда в первичном звене медиа будут необходимы специалисты, имеющие навыки создания разнообразного контента, своеобразные «универсальные солдаты». И если это предвидение станет реальностью, более широкое применение получат инструменты искусственного интеллекта и мобильные технологии не только в медиа-потреблении, но и в сфере производства медиа-содержания.

Словами Маркеса: «История одной объявленной смерти» или «Любовь во время чумы»?

Я из той уменьшающейся группы людей, для кого печатная газета – «первая любовь» в журналистике, а произведения Габриеля Гарсиа Маркеса –в литературе. Вероятно, по иронии подсознания заголовки этих двух произведений Маркеса стали эпиграфом этой главы.

Предсказания о гибели печатной прессы звучат давно. Звучат зловеще. Во всех странах тиражи печатной прессы уменьшаются и новости о закрытии газет и журналов или об их переходе на только электронный формат столь часто встречаются в новостном потоке, что рождение любого нового средства массовой информации на бумажном носителе – почти сенсация. «Капитаны» печатной прессы отчаянно противостоят, переходят на электронный формат и на бесплатную раздачу, однако сломать хребет негативного прогноза никому не удаётся.

И хотя газетам по сей день удаётся удержать лидерство в том, чтобы считаться самой авторитетной ветвью журналистики, пандемия нового коронавируса наиболее болезненно ударяет по печатной прессе, в производстве которой задействованы сопутствующие звенья (полиграфия, службы распространения и подписки). Карантинные мероприятия, по всей вероятности, уменьшат и без того сократившиеся продажи печатной прессы. На эти тенденции будет оказывать влияние также то опасение, что бумажный носитель может быть источником распространения вируса.

Не известно, каким переменам может подвергнуться потребительское поведение людейи, по всей вероятности, именно печатной прессе предстоит вынести самый тяжёлый удар этого «коронакризиса».

Novus ordo: услуги образования, здравоохранения и развлечения

Любой вызов, прежде всего, - возможность. В пост-эпидемическом «Новом мире» вызов укрепления экономических возможностей будет самым тяжёлым. По всей вероятности, это обстоятельство вынудит средства массовой информации обращать большее внимание на такие сферы деятельности, куда будет перемещаться платёжеспособный спрос. И речь вовсе не о производстве туалетной бумаги…

Согласно одному из опубликованных несколько лет назад прогнозов Всемирного экономического форума, параллельно с ростом среднего класса (в 2030г. он во всём мире должен был составить 4,9 миллиардов человек), должен увеличиваться также спрос на новые медиа-услуги: образовательные, премиум-контент, видеоконтент on-demand, услуги сферы здравоохранения и потребления luxury-услуг.

Эпидемия коронавируса и применение карантинных мероприятий во многих странах мира сами по себе способствовали оправданию этих прогнозов. Мы предполагаем, что средства массовой информации также увеличат инвестиции в этих сферах. Это определённым образом может изменить характер и содержание работы средств массовой информации.

Авторитет: «нематериальный» капитал сми

Для любого современного средства массовой информации авторитет – не только и не столько нематериальная ценность, сколь актив, который можно капитализировать и, почему бы и нет, коммерциализировать. И несмотря на неопределённости, одно совершенно ясно: будущее не останется в стороне от новых общечеловеческих вызовов, которые будут касаться каждого так же, как эпидемиологическая опасность. Учитывая взаимосвязанность мира и степень глобализации, новые вызовы могут быть не менее тяжёлыми.

Сколько бы ни звучали на нынешнем краткосрочном этапе анти-глобалистские призывы, мир сам по себе не станет менее глобальным ни в плане экономических связей, ни в смысле человеческого общения, ни по информационным потокам, и технологические процессы лишь углубят эти тенденции.

Как в настоящее время, так и в будущем, в преодолении кризисов будет считаться важным авторитет распространителей информации. В деле укрепления этого «нематериального капитала» есть чем заняться всем акторам общественной жизни, в первую очередь, самим средствам массовой информации, особенно, в этот период, когда к прежним проблемам (fakenews, засилье социальных сетей, этические вопросы журналистики цифровой эпохи и др.) добавляются новые, которые более сложны, актуальны и осязаемы.

После эпидемии в мире многое может измениться, однако журналистика, интернет и коммуникации останутся столь же важными. Ведь, не будь их, мы бы оказались в глубоком средневековье.

Арам Ананян