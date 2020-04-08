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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянский коньяк из армянского спирта

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянский коньяк из армянского спирта

“Не возникает ли разрыв при учете объемов закупок винограда одним из крупных коньячных заводов (хотя бы и нескольких) и объемов производства винограда в Армении? Хочу понять, в таком случае из чего производят коньяк другие хозяйствующие субъекты? Учитывая востребованность армянского коньяка, я передал председателю Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегаму Геворкяну свое наблюдение.

Дело в том, что в правопорядках сферы оборота коньяка четко закреплено, что армянский коньяк изготовляется из армянских коньячных спиртов зрелостью не менее 3 лет, а армянский коньячный спирт, в свою очередь, получается из виноматериалов из специальных сортов винограда, выращенных на территории Армении и Арцаха.

Я решил понять, что происходит на самом деле, имея в виду защиту репутации армянского коньяка. Для понимания сути проблемы особую важность имеет структура импортированного в Армению коньячного спирта. Обратились в ГКЗЭК. И несмотря на то, что на товарных рынках сферы оборота коньяка импортированный коньяк не был указан, тем не менее, комиссия рассмотрела структуру ввезенного коньяка.

Итак, о чем же поведали исследования ГКЗЭК…”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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