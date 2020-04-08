Газета “Айастани Анрапетутюн”: Даниел Варужан - близкий друг Ваграма Папазяна

Воспоминамия Ваграма Папазяна о Даниеле Варужане проникнуты очень грустными нотками. В первую очередь он был его соратником и близким другом, а затем и защитником, хотя и был младше его по возрасту. Папазян был смелее, мог обуздать злые шутки подростков и взять под защиту достойного и кроткого Варужана, смотрящего на мир сквозь поэтический романтизм. Чувство ответственности за старшего друга братской болью наполняло его сердце. Ваграм Папазян вспоминает печальные и неутешительные дни прошлого. Время так и не излечило эту рану, не восполнило несправедливую и жестокую утрату”.

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