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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Даниел Варужан - близкий друг Ваграма Папазяна

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Даниел Варужан - близкий друг Ваграма Папазяна

Воспоминамия Ваграма Папазяна о Даниеле Варужане проникнуты очень грустными нотками. В первую очередь он был его соратником и близким другом, а затем и защитником,  хотя и был младше его по возрасту. Папазян был смелее, мог обуздать злые шутки подростков и взять под защиту достойного и кроткого Варужана, смотрящего на мир сквозь поэтический романтизм. Чувство ответственности за старшего друга братской болью наполняло  его сердце. Ваграм Папазян вспоминает печальные и неутешительные дни прошлого. Время так и не излечило эту рану, не восполнило несправедливую и жестокую утрату”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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