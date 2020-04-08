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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких

“В эти дни группой специалистов рассматриваются возможности производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Есть ли у нас такой потенциал в сфере промышленной автоматизации? Исполнительный директор Союза предприятий передовых технологий Карен Варданян в беседе с “Айастани Анрапетутюн” сказал, что в армянской индустриальной сфере есть мощные компании, обладающие достаточными навыками для стимулирования производства таких аппаратов. Например, в Горисе, как он отметил, воспитанники лабораторий “Армат” уже собрали свой аппарат искусственной вентиляции легких и сейчас тестируют его.

“В сфере промышленной автоматики армянские ИТ-компании обладают достаточно большим потенциалом и ничем не уступают мировым стандартам. Даже в технологическом плане у нас самый высокий уровень. Есть и медицинские компании, которые смогут спроектировать и производить эти аппараты. Я уверен, что их производительность покроет спрос не только внутри страны, но и заказы на экспорт за рубеж”, - отметил Карен Варданян”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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