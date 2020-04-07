Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Группа специалистов ВС РФ прибыла в Армению для поддержки в предборьбе с коронавирусом

Группа специалистов ВС РФ прибыла в Армению для поддержки в предборьбе с коронавирусом

Группа специалистов Вооруженных сил России прибыла в Республику Армения для поддержки в предотвращении распространения коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«В рамках двустороннего сотрудничества между вооруженными силами Республики Армения и Российской Федерации, согласно достигнутому министрами обороны Армении и России Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу соглашения команда специалистов Вооруженных сил России только что прибыла в Республики Армения для помощи в предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мер, а также передачи опыта и практических знаний», - написала Степанян.

Пресс-секретарь отметила, что группа оснащена переносной лабораторией для тестирования инфекции COVID-19 и системой дезинфекции.

«В распоряжении министерства обороны эти системы дадут возможность проводить исследования Вооруженными Силами Армении и персоналом 102-й российской военной базы. Обследования в целевых группах внесут значительный вклад в организацию профилактических мероприятий и значительно повысят эффективность противоэпидемических мероприятий», - отметила Степанян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации