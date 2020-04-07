Двумя рейсами из Москвы в Ереван вернулись более 400 граждан Армении

Более четырехсот граждан Республики Армения двумя рейсами Москва-Ереван авиакомпании Red Wing 6-7 апреля вернулись из России в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Армении на странице Facebook.

«Сообщаем, что 6-7 апреля более четырехсот граждан Армении, вылетели из России в Армению двумя рейсами Москва-Ереван, которые осуществила авиакомпания "Red Wings". Принимая во внимание финансовое положение некоторых граждан Республики Армения, более 150 из них удалось обеспечить бесплатными билетами. Мы благодарим всех наших соотечественников, оказавших содействие в покупке билетов для наших граждан.

Следует отметить, что граждане, вернувшиеся в Армению вышеупомянутыми рейсами, в обязательном порядке должны пройти 14-дневный карантин.

Около двухсот граждан Республики Армения, которые не смогли воспользоваться данным рейсом, при координации посольства были размещены в четырех гостиницах. Около двух десятков граждан Республики Армения отказались переместиться в гостиницу и предпочли остаться в аэропорту "Домодедово"», - отмечается в заявлении.