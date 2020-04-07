Время в Ереване: 11:07:36,   8 Апрель

Национальный филармонический оркестр Армении выступил в одном из дворов Еревана

Национальный филармонический оркестр Армении выступил в одном из дворов Еревана

Национальный филармонический оркестр Армении приготовил сюрприз, выступив неожиданно в одном из дворов 15-го квартала Еревана, по случаю Дня материнства и красоты. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян и разместил видео.

«Выступление Национального филармонического оркестра Армении в одном из дворов 15-го квартала, посвященное нашим матерям, сестрам и дочерям», - написал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации