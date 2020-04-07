Национальный филармонический оркестр Армении выступил в одном из дворов Еревана
20:35, 7 Апрель, 2020
Национальный филармонический оркестр Армении приготовил сюрприз, выступив неожиданно в одном из дворов 15-го квартала Еревана, по случаю Дня материнства и красоты. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян и разместил видео.
«Выступление Национального филармонического оркестра Армении в одном из дворов 15-го квартала, посвященное нашим матерям, сестрам и дочерям», - написал Пашинян.
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