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Обсужден процесс реализации кредитных программ в сфере сельского хозяйства

Обсужден процесс реализации кредитных программ в сфере сельского хозяйства

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого был обсужден процесс реализации кредитных программ в сфере сельского хозяйства.

В частности, премьер-министру доложили о процессе осуществления стартовавших в 2019 году программ Управления и конкурентоспособности сельскохозяйственных ресурсов общин и Развитие ценовых цепочек.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении,  в рамках первой программы сельскохозяйственным кооперативам в прошлом году было предоставлено 612 единиц сельскохозяйственной техники, созданы новые пастбища с необходимой питьевой водой, а также проложено 42 км водопровода. В этом году планируется пополнить кооперативы 190 единицами сельскохозяйственной техники и проложить 41 км водопровода. Ожидается, что программа позволит сэкономить средства, которые будут направлены на реализацию других проектов.

В рамках второй программы компаниям, реализующим проекты в сельскохозяйственной сфере, предоставляются гранты на строительство в разных общинах новых центров обслуживания скотоводства.

Ответственные лица отметили, что тендеры и процессы закупок для строительных работ уже стартовали, и программы будут реализованы в запланированные сроки.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность эффективной реализации кредитных программ и отметил, что улучшение инфраструктуры в сфере сельского хозяйства и формирование кооперативов находятся в центре внимания правительства.


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