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Для всех жителей села Мирик в Арцахе установлен режим самоизоляции

Для всех жителей села Мирик в Арцахе установлен режим самоизоляции

Для всех жителей села Мирик в Арцахе установлен режим самоизоляции из-за обнаруженной там коронавирусной инфекции. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 7 апреля заявил государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян.

«Принимая во внимание тот факт, что в селе проживает всего 40 семей, мы решили установить режим самоизоляции для всех жителей села, чтобы максимально предотвратить распространение инфекции», - сказал государственный министр.

Первый случай коронавирусной инфекции в Арцахе был подтвержден 7 апреля. Житель села Мирик вернулся в Арцах из Армении. Контактировавших с ним 17 человек были изолированы.


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БелТА


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