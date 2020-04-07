Под председательством премьер-министра обсуждены рамки поддержки целевых инвестиционных программ

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены решения возникших вследствие коронавируса социально-экономических проблем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главе правительства было доложено о процессе реализации 9 мероприятий, принятых правительством для нейтрализации последствий коронавируса. Была представлена информация об объеме уже предоставленной экономической и социальной помощи, было доложено о процессе разработки процедур для реализации некоторых социальных мероприятий. Отметим, что заинтересованные ведомства ежедневно осуществляет мониторинг процесса выполнения программ и представляют результаты премьер-министру. Никол Пашинян поручил быстро завершить работу по утверждению имплементационного порядка социальных мероприятий, чтобы бенефициары могли воспользоваться этой помощью как можно скорее.

Затем были обсуждены разработанные Фондом государственных интересов Армении (ANIF) предложения по поддержке инвестиционных программ в различных секторах экономики. В ходе обмена мнениями были обсуждены вопросы, касающиеся приоритетных областей, механизмов и стандартов реализации целевых программ по принципу сотрудничества государство-частный сектор (PPP), инструментов управления возможными рисками, а также был представлен ряд идей.

Премьер-министр поручил ответственным лицам представить по итогам обсуждения сценарии инвестиционной поддержки с четким определением сфер, стандартов и ограничений.