COVID-19. В мире выздоровело более 294 тыс человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 362 тыс 687. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 76 тыс. Число выздоровевших более 293 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 368 тыс 174 подтвержденных случаев. За день выявлено более 1100 новых случаев. Число погибших - 10 тыс 960 человек.

В Испании зараженных больше, чем в Италии – 140 тыс 510 подтвержденных случаев. За день выявлено более 3 835 новых случаев. Общее число смертности в Испании составляет 13 798 человек.

В Италии число инфицированных – 132 тыс 547 человек, число смертности - 16 тыс 523. В Германии - 103 тыс 717 подтвержденных случаев, число смертности - 1 822. Во Франции – 98 тыс 010 подтвержденных случаев, число смертности - 8 911.

В Китае - 81 тыс 740 и всего 32 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 331 человек. Впервые в Китае за день не был ни один случай смерти в результате коронавируса.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 62 тыс 589 человек. Общее число погибших составляет 3 тыс 872 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 51 тыс 608, в Турции -30 тыс 217, в Швейцарии - 22 тыс 242. Среди европейских стран в Бельгии наблюдается рост количества зараженных. За день здесь зарегистрировано 1380 новых случаев, общее количество зараженных в стране - 22 тыс 194.

В Грузии зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом, в России - 7 497, число смертности – 58.

Число заразившихся в ОАЭ составило 2 076 человек, здесь зарегистрировано 11 смертей. В Катаре коронавирусом заразились 1 832 человека, смертность по сравнению с ОАЭ здесь ниже – 4 случая.

В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь погибли 85 человек. Однако число инфицированных низкое - 1322. Число инфицированных в Ираке чуть больше 1000, смертность – 64.

Низкая смертность и в Бахрейне – 4 случая. Общее количество подтвержденных случаев заражения - 756. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смерти, 743 случая заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии – 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 19 случаев, 1 смерть.

Эпидемия COVID-19 только Италии обойдется в более, чем 700 млрд евро

В Италии, где зарегистрированы свыше 132 с половиной тысяч случае заражения, ношение маски, если и когда выходишь из дома, стало обязательным в, частности, в области Ломбардия, позднее эту меру распространили и на другие регионы .

В Тоскане ношение маски стало обязательным с начала этой недели.

Мотор экономики был выключен несколько недель назад, чтобы избежать большего распространения эпидемии, но рано или поздно его придется вновь завести.

Власти предполагают, что на восстановление потребуется в общей сложности свыше 700 миллиардов евро.

О новых мерах и новых суммах, которые они сопровождают - сейчас это €400 млрд, которые нужно прибавить к €340 млрд, которые были обещаны еще в прошлом месяце, до введения масштабного карантина - объявил глава кабинета министров Аппеннин Джузеппе Конте- Когда требуется защищать страну и ее интересы, мы за ценой не постоим, и хотя я, как вы знаете, обычно осторожен в прогнозах, я убежден, что История в итоге признает правоту принятых нами решений.

США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса

США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса. На этом фоне федеральный надзорный орган сообщил, что больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами. Передает русская служба «Голоса Америки»

По данным Reuters, число умерших от коронавируса в США в понедельник превысило 10 тысяч и стремительно приближается к показателям Италии и Испании, где жертвами болезни стали 16 тысяч и 12,5 тысяч человек, соответственно.

«Это будет неделя пиковой госпитализации, пиковых поступлений в отделения интенсивной терапии и, к сожалению, пиковой смертности», – заявил врач и член рабочей группы Белого дома по коронавирусу адмирал Бретт Жируа, выступая в программе «Доброе утро, Америка!» на канале АВС. Он выразил особую тревогу в связи с ситуацией в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, а также в городе Детройте.

Выступая на брифинге в Белом доме, посвященном коронавирусу, президент Трамп заявил, что количество жертв COVID-19 на этой неделе вырастет.

«Вероятнее всего, это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, чем если бы мы ничего не предприняли, – сказал он. – Мы подходим к тому моменту, когда будут действительно очень плохие цифры. Я полагаю, что мы, вероятно, никогда не видели ничего подобного, возможно только во время войны».

В Грузии резко сократилось число нарушений режима ЧП

В Грузии за последние сутки за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП) оштрафовано 167 человек. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

По данным ведомства, среди нарушителей 112 человек были оштрафованы за несоблюдение комендантского часа, 28 — за собрания более трех человек в одном месте и 27 — за нарушения при перевозке пассажиров в автотранспорте.

Стоит отметить, что в течение предыдущих суток, по данным грузинской полиции, штрафы выписали 286 жителям Грузии.

В состоянии здоровья Бориса Джонсона изменений нет: он находится в отделении интенсивной терапии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусной инфекцией, из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщило британское правительство.

Источники сообщают, что в настоящее время в состоянии здоровья премьер-министра нет изменений.

27 марта ответ на тест коронавируса премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона дал положительный результат, и он самоизолировался. 5 апреля британский премьер был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне.

Власти Дании постепенно смягчают ограничения

Власти Дании объявили о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии заболевания COVID-19. Детские сады и начальные школы возобновят работу с 15 апреля.

Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока будут закрыты. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек.

Китай усиливает контроль на сухопутной границе для предотвращения ввоза COVID-19

Китай расширяет меры пограничного контроля, в том числе вдоль своей сухопутной границы с тем, чтобы предотвратить случаи ввоза новой коронавирусной инфекции /COVID-19/. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Государственного управления по делам иммиграции Лю Хайтао.

Учитывая, что вдоль сухопутной границы протяженностью 22 тыс км расположен 91 сухопутный КПП, открытый для ее пересечения, а также большое количество коротких и обходных путей, Китай сталкивается с высоким риском ввоза COVID-19 через сухопутную границу, отметил он на брифинге для журналистов в Пекине.

По его словам, были приняты меры по ограничению пересечения границы без крайней необходимости, что привело к резкому сокращению количества ежедневных пересечений.

Ранее прекратившие свою деятельность пограничные КПП и переходы по-прежнему останутся в закрытом состоянии, а также будет усилена охрана, добавил Лю Хайтао.

Он также отметил, что транспортные средства у лиц, пересекающих границу, подлежат строгой проверке, при этом ужесточен пограничный патруль.