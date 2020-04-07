Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 07-04-20

ЕРЕВАН, 7 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 7 апреля, курс доллара США сократился на 2.18 драмa и составил 499.37 драм. Курс евро вырос на 0.68 драмa и составил 543.06 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 6.62 драм. Курс британского фунта сократился на 1.84 драмa и составил 614.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота не изменилась и снова составила 26011.57 драм. Цена серебра не изменилась и снова составила 232.04 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 11513.4 драм.