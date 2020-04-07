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Телепередачи CCTV на "Арменпресс"

Телепередачи CCTV на "Арменпресс"

Государственно информационное агентство Армении “Арменпресс”, по предложению Центрального телевидения Китая (CCTV) будет публиковать некоторые телепередачи CCTV на своем сайте. Ниже предлагается посмотреть первый, транслируемый “Арменпресс” ролик.


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