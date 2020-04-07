Государственно информационное агентство Армении “Арменпресс”, по предложению Центрального телевидения Китая (CCTV) будет публиковать некоторые телепередачи CCTV на своем сайте. Ниже предлагается посмотреть первый, транслируемый “Арменпресс” ролик.