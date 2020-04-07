Серж Саркисян 16 апреля примет участие в слушаниях специальной комиссии НС Армении

Офис третьего президента Армении Сержа Саркисяна официальным письмом ответил на письмо председателя постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, отметив, что даже в случае принятия правительством решения о продлении срока чрезвычайного положения Саркисян готов 16 апреля в 14:00 придти в следственную комиссию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис третьего президента Армении.

В письме отмечено, что у Сержа Саркисяна нет проблем с приходом в Специальную следственную комиссию, созданную для изучения обстоятельств военных действий в апреле 2016 года, подробностей об апрельской военной агрессии Азербайджана в 2016 году.

Офис попросил разъяснить, записывается ли закрытое заседание комиссии, стенографируется и в надлежащем порядке архивируется или нет. И сообщил, что Серж Саркисян считает целесообразным свой приход на заседание комиссии при условии, что по истечении срока чрезвычайного положения, объявленного на всей территории Республики Армения, один экземпляр записи заседания будет передан третьему президенту Армении, если по процедуре заседания предусмотрена запись, в противном случае - дать возможность записи.

6-го апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook отметил, что специальная следственная комиссия, созданная для изучения обстоятельств апрельских военных действий, изучила 25 тысяч страниц документов. По мнению премьера, приход третьего президента Республики Армения Серж Саркисяна и начальник Генштаба Юрий Хачатурова на заседание следственной комиссии будет кульминацией работы комиссии.