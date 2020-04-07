В Иране наблюдается снижение заболеваемости и смертности от коронавирусной болезни

Согласно статистическим данным по коронавирусной инфекции в Иране 7 апреля число инфицированных увеличилось на 2 089, составив 62 589 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Иране.

По сравнению с предыдущими днями в статистике новых случаев заражения в Иране наблюдается тенденция снижения. В предыдущие дни число инфицированных увеличивалось на 2 274, 2 483, 2 560.

По данным на 7 апреля, число погибших в Иране увеличилось на 133, составив 3 872 человека. Заметно и снижение показателя смертности. За минувшие сутки было зарегистрировано 136, 151, 158 новых случаев смерти.

По последним данным, число выздоровевших в Иране увеличилось на 2 803 человека, составив 27 039. Статистика показывает, что ежедневно наблюдается увеличение числа выздоровевших.