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Члены сборных Армении по футболу поздравили женщин с Днем материнства и красоты

Члены сборных Армении по футболу поздравили женщин с Днем материнства и красоты

Члены мужской и женской футбольных сборных Армении, а также команды по футзалу поздравили всех женщин с Днем материнства и красоты.

Как передает «Арменпресс», Федерация футбола Армении распространила видеоматериал, в котором спортсмены свои передают поздравления всем женщинам и девушкам.

7 апреля Армянская Апостольская Церковь отмечает День Благословения Богордицы.  Католикос Всех Армян Гарегин II провозгласил этот день Днем благословения матерей и женщин, ожидающих радость материнства. 7 апреля во всех церквях служится литургия и совершается обряд благословения женщин, ожидающих радость материнства.


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