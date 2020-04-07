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Для облегчения дистанционного обучения задействован электронный журнал

Для облегчения дистанционного обучения задействован электронный журнал

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении во время чрезвычайного положения, объявленного с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса нового типа, для облегчения дистанционных курсов задействовало электронный журнал.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала замминистра МСФО Жанна Андреасян.

“Мы запустили электронный журнал, который дает представление, как проводятся дистанционные занятия в отдельных школах, какую работу выполняют учителя. 80% учителей уже зарегистрированы на платформе электронного журнала”, - отметила Андреасян.

По ее словам, в целом, согласно полученным из областей данным, в процессе дистанционного образования участвуют более 80% учеников.

С целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса нового типа правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. В стране действует режим строгих ограничений.

После объявления чрезвычайного положения в Армении на некоторое время закрыты все учебные заведения, в результате чего все ученики и студенты перешли на дистанционное образование.


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БелТА


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