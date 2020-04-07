7 апреля - Всемирный День здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провозгласила 7 апреля Всемирным Днем здоровья, символизируя этим создание структуры в день 7 апреля 1948 года. Сегодня членами ВОЗ являются 194 страны мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

“Цель празднования Дня - показать людям, насколько важно здоровье, и определить, что можно сделать для улучшения состояния здоровья людей во всем мире. Поэтому каждый год Всемирный День здоровья посвящается какой-либо здравоохранительной проблеме, концентрируя внимание общественности на глобальных тенденциях в сфере здравоохранения и на каждой отдельной проблеме.

2020 год ВОЗ объявила Международным годом работников сестринского дела и акушерских служб, подчеркнув их важную роль в сохранении здоровья населения, а также необходимость усиления и укрепления этих сфер.

Это повод еще раз обратиться к деятельности врачей и медсестер, которые изо дня в день борются за сохранение здоровья нашего населения, и оценить ее.

От имени всех нас направляем слова благодарности нашим медицинским работникам, выполняющим свой профессиональный долг в эти дни. Будьте сильны и здоровы”, - говорится в сообщении министерства.