ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер
13:57, 7 Апрель, 2020
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миру не хватает около шести миллионов медсестер и медбратьев. Передает русская служба «Голоса Америки».
«Медсестры и медбратья являются опорой любой системы здравоохранения», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВОЗ сообщила, что всего в мире чуть меньше 28 миллионов медсестер и медбратьев, причем в 2013-2018 годах их стало больше на 4,7 миллиона.
«Тем не менее, глобальный дефицит составляет 5,9 миллиона», – заявила ВОЗ.
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