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ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер

ВОЗ указала на глобальную нехватку медсестер

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, миру не хватает около шести миллионов медсестер и медбратьев. Передает русская служба «Голоса Америки».

«Медсестры и медбратья являются опорой любой системы здравоохранения», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ сообщила, что всего в мире чуть меньше 28 миллионов медсестер и медбратьев, причем в 2013-2018 годах их стало больше на 4,7 миллиона.

«Тем не менее, глобальный дефицит составляет 5,9 миллиона», – заявила ВОЗ.

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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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