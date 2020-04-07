На автодорогах, ведущих в Арцах, число автомобилей сократилось в 4 раза

Полиция Республики Арцах на пограничных КПП продолжает осуществлять работы по предотвращению распространения короновирусной инфекции нового типа.

Учитывая решение патруля Армении от 31 марта 2020 года, с 3 апреля по 12 апреля включительно было ограничено право передвижения лиц из Республики Армения в Республику Арцах и в обратном направлении через пограничные контрольные пункты, за исключением следующих случаев: транспортные средства, осуществляющие грузоперевозки, с водителем и одним сопровождающим лицом, транспортные средства, осуществляющие сельскохозяйственные или садоводческие работы в приграничных районах, лица, посещающие больницы и другие медицинские учреждения, по неотложным проблемам, связанным со здоровьем.

Как передает «Арменпресс», после ограничений движение автомобилей на КПП “Агавно”, “Хархахут” и “Ковсакан” сократилось примерно в 4 раза.

Сотрудники полиции Республики Арцах на контрольно-пропускных пунктах останавливают транспортные средства, проверяют документы, удостоверяющие личность пересекающих границу лиц, документы, связанные с грузоперевозками, наличие документа лиц, содержащего сведения, установленные формой 1 или формой 2 для передвижения на территории Республики Армения, обеспечивают их явку в медико-санитарные контрольные пункты с целью измерения температуры.

Полиция Республики Арцах еще раз призывает для предотвращения распространения коронавируса нового типа передвижение людей из Арцаха в Армению и обратно свести к минимуму.