США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса. На этом фоне федеральный надзорный орган сообщил, что больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами. Передает русская служба «Голоса Америки»

По данным Reuters, число умерших от коронавируса в США в понедельник превысило 10 тысяч и стремительно приближается к показателям Италии и Испании, где жертвами болезни стали 16 тысяч и 12,5 тысяч человек, соответственно.

«Это будет неделя пиковой госпитализации, пиковых поступлений в отделения интенсивной терапии и, к сожалению, пиковой смертности», – заявил врач и член рабочей группы Белого дома по коронавирусу адмирал Бретт Жируа, выступая в программе «Доброе утро, Америка!» на канале АВС. Он выразил особую тревогу в связи с ситуацией в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, а также в городе Детройте.

Выступая на брифинге в Белом доме, посвященном коронавирусу, президент Трамп заявил, что количество жертв COVID-19 на этой неделе вырастет.

«Вероятнее всего, это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, чем если бы мы ничего не предприняли, – сказал он. – Мы подходим к тому моменту, когда будут действительно очень плохие цифры. Я полагаю, что мы, вероятно, никогда не видели ничего подобного, возможно только во время войны».